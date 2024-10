Operação Hórus: PM “cancela” festa de traficantes após troca de tiros em Salvador; um homem morreu

A Operação Hórus da Polícia Militar encerrou uma festa de traficantes que integram uma facção, no Bairro da Paz, em Salvador. O flagrante aconteceu na noite de sexta-feira (25), pouco depois dos criminosos postarem fotos com bebidas e armas nas redes sociais. As informações foram publicadas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.

Quando equipes das Rondesps Atlântico, Recôncavo e Sul, além do CPME, CPR Atlântico e CPE chegaram na 2ª Travessa Uauá, no Bairro da Paz, os criminosos atiraram e correram. Um deles acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.