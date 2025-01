Operação integrada de combate à criminalidade será realizada em Jequié após onda de violência

A cidade de Jequié, no interior da Bahia, registrou uma escalada crescente de violência nos últimos dias, com o assassinato de oito pessoas em um período de 32 horas, entre sexta-feira (3) e domingo (5). Em resposta à situação, as forças de segurança pública do estado devem realizar uma operação integrada para combater a criminalidade na região.

De acordo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a operação envolverá equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar com o objetivo de elucidar os crimes recentes e reforçar a segurança para a população local. A medida ocorre após a repercussão dos homicídios, que têm gerado grande tensão na cidade.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) está planejando ações mais enérgicas para combater a violência em Jequié e intensificar as investigações. A presença de equipes policiais no município já é visível neste domingo (5), e as autoridades estaduais prometeram dar continuidade às operações.