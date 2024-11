Operação localiza oito integrantes de facção que atua no Recôncavo baiano

Uma força-tarefa localizou na manhã desta quarta-feira (6) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, oito homens acusados de integrar uma facção criminosa. Sete dos suspeitos são adultos e um deles é adolescente. A ação foi deflagrada no âmbito da Operação Aláfia, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Foto: Divulgação / SSP-BA