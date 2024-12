Operação Natal e Ano Novo: São esperados mais de 1,1 milhão de veículos nas rodovias da Bahia Norte e Litoral Norte

Cerca de 1,1 milhão de veículos devem circular pelas rodovias administradas pela Bahia Norte e Litoral Norte (CLN), entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, período das festividades de fim de ano. As concessionárias prepararam esquemas especiais de operação para garantir segurança e fluidez no tráfego.

Na BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde), a expectativa da CLN é de 370 mil veículos. O fluxo aumenta entre os dias 23 e 25 de dezembro, com mais de 82 mil veículos previstos, especialmente em horários de pico. De 26 a 28 de dezembro, a rodovia deve receber 110 mil veículos, número semelhante ao esperado entre 29 e 31 de dezembro, antes da virada.

Já nos dias 1º e 2 de janeiro, o movimento será de cerca de 75 mil veículos. Para evitar congestionamentos na região de Lauro de Freitas, os motoristas têm como opção a Via Metropolitana, que conecta a BA-526 à Estrada do Coco. A concessionária também reforça equipes de Papas Filas para agilizar a passagem nos pedágios.

As rodovias administradas pela Bahia Norte devem registrar 760 mil veículos no período. O maior fluxo está previsto para os dias 23, 27 e 28 de dezembro, com destaque para sexta-feira e sábado, quando mais de 158 mil veículos devem circular. A chegada do Ano Novo, entre 29 e 31 de dezembro, terá 184 mil veículos. Após a virada, o tráfego médio nos dias 1º e 2 de janeiro será de 137 mil veículos.

FOCO EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO

“Durante as festas de fim de ano, observamos um aumento no fluxo de veículos em nossas rodovias, já que muitos aproveitam esse período para viagens de lazer, reuniões familiares e atividades turísticas, que coincidem com as férias escolares. Por isso, é fundamental alertar os motoristas sobre a importância de dirigir com segurança e respeitar as leis de trânsito,” destaca Guilherme Freire, diretor-presidente da Bahia Norte e Litoral Norte.

E acrescenta, o dirigente: “A paz no trânsito depende de cada um de nós, e a adoção de uma postura defensiva é essencial para reduzir ocorrências e acidentes nas estradas. Nossa equipe estará de prontidão 24 horas por dia para garantir um fim de ano seguro para todos os usuários de nossas rodovias.”

Antes de pegar a estrada, é essencial revisar o veículo, respeitar a sinalização e evitar o uso de celular ou bebida alcoólica enquanto dirige. O uso de TAGs para pistas automáticas e pagamentos por aproximação nas cabines manuais ajuda a otimizar o tempo de viagem. Em caso de emergência, os motoristas podem acionar os serviços gratuitos de guincho, ambulância e monitoramento pelo 0800 600 0093 (Bahia Norte) ou 0800 071 3233 (Litoral Norte).