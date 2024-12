Operação Overclean: Joias, dinheiro vivo e aviões, confira fotos do material apreendido pela PF

A Operação Overclean deflagrada pela Polícia Federal (PF) gerou a apreensão de diversos materiais durante esta terça-feira (10). Entre os pertences apreendidos pela PF, aparece grandes quantias de dinheiro vivo, inclusive em dólar, joias, relógios de marca, barcos e dois aviões, sendo que um chegou a ser utilizado durante as eleições de 2022.

Confira as imagens:

Dinheiro vivo apreendido pela PF durante a Operação Overclean | Fotos: Reprodução / PF

Joias e relógios apreendidos pela PF durante a operação | Fotos: Reprodução / PF

Barcos e aviões apreendidos pela PF | Fotos: Reprodução / PF

A busca e apreensão expedido pela PF tiveram como alvo:



Lucas Lobão: ex-coordenador do DNOCS na Bahia Alex Rezende Parente: empresário Fábio Rezende Parente: empresário José Marcos de Moura: empresário, conhecido como Rei do Lixo – Dono de um dos aviões Flávio Henrique Pimenta: servidor público Clebson Cruz de Oliveira Fábio Netto do Espírito Santo Orlando Santos Ribeiro Francisco Manoel do Nascimento Neto: vereador de Campo Formoso Kaliane Lomanto Bastos Claudinei Aparecido Quaresemin Itallo Moreira de Almeida Evandro Baldino do Nascimento Geraldo Guedes de Santana Filho Diego Queiroz Rodrigues Ailton Figueiredo Souza Junior Iuri dos Santos Bezerra No total, foram 17 ordens de prisão emitidas no âmbito da investigação, com sequestro de bens, na Bahia e nos estados do Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Ao menos 15 dos mandados já teriam sido cumpridos

A PF investiga a possibilidade de desvios em emendas parlamentares no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), movimentando cerca de R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos apenas neste ano.