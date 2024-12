Operação Overclean: PF confirma que Zé Cocá não participou de esquema e negou liberação de recursos a empresa

A Polícia Federal destacou em seu inquérito que o prefeito de Jequié, Zé Cocá, não tem relação com o esquema e que sua postura foi de cobrança por serviços e contra a liberação indiscriminada de recursos, segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

Em conversas telefônicas obtidas pela Polícia Judiciária, em janeiro deste ano, Kaliane se dirigia a Alex Parente – sócio da Allpha e um dos principais investigados da Overclean junto ao irmão, Fábio Rezende Parente -, cobrando o pagamento por suas operações no esquema. Ela relata que estaria sem receber desde outubro, cerca de três meses, e relata que, segundo ela, teria conseguido liberar mais de R$ 580 mil reais em pagamentos à Allpha Pavimentações.

Na conversa à qual a Polícia teve acesso, a servidora cita que ainda haveria quatro notas da empresa “travadas” no Executivo. Elas estariam sobre o controle de Kleber Ramos de Jesus, Controlador Geral do Município de Jequié. Para dar seguimento a suas atividades junto ao grupo formado por Alex Parente; Lucas Maciel Lobão, ex-Coordenador Estadual do Dnocs; e Anderson Gomes dos Reis, também ligado a Allpha Pavimentações, Kaliane Bastos pede o pagamento de R$ 15 mil reais em uma conta sugerida por ela, no nome de Henrique Pires Bastos.

Após a liberação de mais notas para a empresa Allpha, a servidora municipal recebeu três pagamentos que somaram mais de R$ 8 mil. Além disso, membros da família foram identificados como beneficiários de valores, incluindo Kaliane Bastos, que recebeu em nome de Amauri Sampaio, engenheiro fiscal de obras da Prefeitura de Mirante, cidade vizinha a Jequié. Amauri confirmou o repasse através de um áudio transcrito pela PF: “Valeu, Pedro [codinome utilizado por Clebson], vou encaminhar pra ela aqui, viu? O pessoal lá de Jequié, viu? Valeu, brigado, tchau, tchau”.

Mensagens trocadas por Kaliane Bastos e Alex Parente revelam discussões sobre contratos, pagamentos de propinas e a necessidade de ”reequilíbrio” dos valores dos contratos com a Prefeitura. Nesse contexto, o prefeito Zé Cocá é mencionado por Kaliane como opositor à liberação de novos recursos para empresas contratadas e por cobrar a conclusão das obras da Allpha nos bairros Vila Aeroporto e Mandacaru.