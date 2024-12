Operação Overclean: Vereador de Nazaré é preso por ser braço operacional de esquema de corrupção

O vereador eleito pelo município de Nazaré, Ailton Figueiredo Souza Júnior, conhecido como Júnior Figueiredo (PSDB), foi preso após se entregar, acompanhado de seu advogado, à Polícia Federal nesta quarta-feira (11). Ele é investigado por ser um dos braços operacionais de esquema que desviou R$ 1,4 bilhão em Lauro de Freitas.

Segundo informações apuradas pelo Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, o vereador já foi considerado um forte candidato à presidência da Câmara de Vereadores da cidade. A prisão faz parte da Operação Overclean, que investiga um esquema de corrupção de grande porte.

O nome do vereador era um dos vários citados pela operação. Nesta terça, a Polícia Federal cumpriu 15 dos 17 mandados de prisão expedidos em todo o estado. Com a prisão confirmada do vereador, apenas um nome segue foragido, Itallo Moreira de Almeida.

A prisão foi determinada pela 2ª Vara Federal Criminal de Salvador para evitar que o investigado interferisse nas investigações ou destruísse provas. Além da Bahia, onde o esquema teve início, a operação cumpriu mandados em outros estados brasileiros.