Operação policial resulta na morte de líder de facção criminosa e mais dois suspeitos em Guarujá

Três indivíduos foram mortos durante uma operação da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 16, em Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma das vítimas era líder do grupo criminoso PCC e entrou em confronto com os policiais, juntamente com outros dois comparsas. A SSP identificou o suspeito morto como Rodrigo Pires dos Santos, conhecido como Danone. Segundo a secretaria, ele estava envolvido no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no tribunal do crime, além de ter atentado contra agentes públicos. Danone também era apontado como um dos responsáveis pela morte de um sargento em 2012. A secretaria informou que Danone foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal em 2015. Em novembro do ano passado, após uma operação da Polícia Civil com a Marinha, foram encontrados em sua residência um fuzil, duas pistolas e uma grande quantidade de entorpecentes.

O Comando de Operações Especiais da PM recebeu informações sobre o paradeiro dos criminosos em um condomínio no bairro de Santa Cruz dos Navegantes. Ao se aproximarem do local, os policiais foram recebidos com tiros e revidaram o ataque, atingindo os suspeitos. Os nomes dos outros dois suspeitos mortos não foram divulgados, mas um deles era procurado pela Justiça e estava portando um documento falso. A perícia foi acionada, e o caso será investigado. O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, publicou um vídeo nas redes sociais que mostra Danone segurando um fuzil com um sinalizador aceso na ponta, em meio a uma multidão. Com essas três mortes, já são 25 óbitos decorrentes de ações da PM na Baixada Santista desde o dia 2 de fevereiro, quando o soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo foi assassinado. Entre os suspeitos mortos na região neste mês estão dois adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos, além do catador de lixo José Marcos Nunes da Silva, de 45 anos, que, segundo a família, estava desarmado quando foi morto com três tiros.

A SSP ressaltou que todos os casos de mortes decorrentes de intervenção policial são rigorosamente investigados, encaminhados para análise do Ministério Público e julgados pelo Poder Judiciário. A região da Baixada Santista tem enfrentado confrontos entre policiais militares e suspeitos desde a morte do soldado Marcelo Augusto da Silva, em janeiro. Desde então, outros dois policiais militares foram assassinados em serviço e dois policiais foram baleados. O suspeito de ter matado o soldado Cosmo foi preso em Minas Gerais e será levado para Santos.

O combate ao crime na Baixada Santista enfrenta desafios porque cenas como essa ocorriam na região sem que houvesse o devido trabalho de inteligência para enfrentá-las. O homem do vídeo, ostentando arma, era conhecido como Danone e morreu hoje em um confronto com o COE. pic.twitter.com/faU7W5hh8W — Guilherme Derrite (@DerriteSP) February 16, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA