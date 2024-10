Operação Predador: PCDF prende Wilmar Lacerda por violência sexual

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o ex-secretário de Administração do DF e ex-suplente de senador Wilmar Lacerda (PT), no fim da tarde desta quinta-feira (24/10).

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) deflagrou a Operação Predador e cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Lacerda, por volta das 17h, por violência sexual.

Em 2017, Lacerda foi indiciado por favorecimento da prostituição de criança ou adolescente. À época, era suspeito de ter transado com uma jovem de 17 anos em troca de lanches.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Wilmar Lacerda Alessandro Dantas/PT 2 de 3 Grupo no WhatsApp já tratava Wilmar Lacerda como senador da República em 2017, quando ele assumiria o cargo. Mas denúncia frustrou os planos REPRODUÇÃO/WHATSAPP 3 de 3 Wilmar Lacerda Alessandro Dantas/Divulgação

Lacerda, vice-presidente do PT-DF, era suplente do então senador Cristovam Buarque. O petista seria alçado ao cargo de senador, mas Buarque suspendeu o licenciamento e permaneceu na função após o Metrópoles denunciar o caso.

A coluna tenta contato com a defesa de Wilmar Lacerda.