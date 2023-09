Operação prende integrantes de quadrilha interestadual suspeita de aplicar golpes em idosos

Uma operação policial resultou na prisão de 14 suspeitos de integrarem uma quadrilha interestadual especializada em aplicar golpes contra idosos na manhã desta quarta-feira, 27. Dos 14 presos, 11 foram capturados em São Paulo. Outros três foram detidos em outros estados. A ação ocorreu com policiais civis Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso, além de agentes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Foram bloqueadas 280 contas bancárias usadas pelo grupo criminoso para esconder o dinheiro obtido no esquema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as investigações foram iniciadas em 2022 após uma denúncia de que uma idosa, de 73 anos, do interior de Goiás, foi vítima dos criminosos. A vítima teve prejuízo de cerca de R$ 185 mil. O valor foi recuperado. Segundo as investigações, o grupo utilizava uma falsa central de atendimento ao cliente bancário para obter dados e depois utilizar as informações pessoais para desvio de dinheiro. O alvo eram correntistas idosos. No total, os agentes cumpriram 20 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos quatro estados. Além disso, foram apreendidos R$ 15 mil, além de telefones e veículos.

