Operação Profeta: Coach usava religião para aplicar golpe e é preso pela PF

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal prendeu Rodrigo Reis, conhecido como “coach dos bitcoins”, acusado de fraudar investidores e lesar mais de 10 mil pessoas em um esquema de criptomoedas e mercado Forex. O golpe, que teria causado um prejuízo estimado em R$ 260 milhões, foi desvendado pela Operação Profeta, batizada assim devido ao uso de elementos religiosos para atrair e manipular investidores.

Rodrigo Reis, influente nas redes sociais e com mais de 100 mil seguidores, promovia mentorias e cursos de investimento, utilizando uma retórica religiosa para construir credibilidade entre seus seguidores. Ele frequentemente falava sobre fé e valores espirituais, o que lhe ajudou a conquistar a confiança de investidores, especialmente em comunidades evangélicas. No entanto, relatos indicam que Reis usava essa imagem para encobrir atividades financeiras ilícitas.

O esquema funcionava por meio da RR Consultoria e da corretora Bitcluster. Inicialmente, investidores recebiam retornos, mas, com o tempo, os pagamentos cessaram e Rodrigo desapareceu. Desde 2022, vítimas tentam reaver o dinheiro investido. Consultores próximos a Reis relataram que ele usava a falta de regulamentação do Forex no Brasil como justificativa para as operações, alegando que os fundos estavam bloqueados no exterior quando o negócio começou a desmoronar.

Na operação de hoje, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Reis, além de 10 mandados de busca e apreensão em cidades como Rio de Janeiro, Guarulhos, Cajamar, Barueri e Salto, todas em São Paulo. As autoridades também determinaram o sequestro de bens e valores, somando mais de R$ 262 milhões, em uma tentativa de recuperar parte do dinheiro perdido pelos investidores.

Rodrigo Reis enfrenta acusações de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, como apropriação indevida de valores, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de integrar uma organização criminosa transnacional. O uso da religião para atrair vítimas adiciona uma dimensão moral ao caso, que está sob investigação minuciosa.

The post Operação Profeta: Coach usava religião para aplicar golpe e é preso pela PF appeared first on Fuxico Gospel.