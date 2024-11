Operação Puritas: PF desarticula megaoperação de tráfico de drogas com ramificações na Bahia

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (07), a Operação Puritas, para desarticular grupo criminoso responsável por um complexo esquema de tráfico interestadual de drogas com ramificações em cidades pela bahia por esquema de tráfico interestadual de drogas envolvendo policiais em Rondônia e na Bahia.

A operação, que contou com a participação de mais de 120 policiais federais, resultou na execução de 30 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão preventiva em diversos estados, incluindo cidades baianas como Santa Luz, Gandu e Feira de Santana.

As investigações revelaram que um grupo criminoso, com a participação de policiais rodoviários federais, militares da Bahia e de Rondônia, era responsável pelo transporte de toneladas de drogas, principalmente com destino ao estado do Ceará. A organização criminosa atuava de forma estruturada, utilizando-se de diversas cidades para armazenar e transportar a droga.