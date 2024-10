Operação Raízes do Cedro: Aeronave da FAB retorna ao Brasil com 211 passageiros

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou, às 7h11 (horário de Brasília) deste sábado (12), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). O quarto voo de repatriação de brasileiros do Líbano retorna com 211 passageiros, incluindo 12 crianças de colo. No total, a operação conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa terá retirado do Líbano, em uma semana, 885 pessoas e 11 animais domésticos. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar-lhes assistência consular e organizar novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno.