Operação Rota Segura combate crimes contra motoristas de aplicativo na Região Metropolitana de Salvador

O Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari) e das equipes do Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Região Metropolitana, deflagrou na manhã desta sexta-feira (10) a Operação Rota Segura, no município de Camaçari. Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por uma série de assaltos contra motoristas de aplicativo na região.

As investigações, conduzidas pela DT, revelaram o modus operandi dos criminosos, que utilizavam aplicativos de transporte para solicitar corridas e, ao embarcarem, anunciavam o assalto. Durante a ação, os motoristas eram coagidos sob grave ameaça a realizar transferências bancárias, enquanto seus celulares e veículos eram subtraídos.

Fruto de três meses de apurações, a ação conta com a participação de 15 policiais. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança pública, atuando para proteger motoristas de aplicativo e devolver a tranquilidade às ruas da Região Metropolitana de Salvador.