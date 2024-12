Operação Verão 2024/2025 no interior é lançada pela SSP em Porto Seguro

Oitenta e cinco municípios baianos, além da capital, contarão com reforço do policiamento através da Operação Verão 2024/2025. Na tarde desta segunda-feira (16), na Passarela da Cultura, em Porto Seguro, a Secretaria da Segurança Pública lançou a edição do interior.

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Adson Marchesini, entre outras autoridades participaram da solenidadade.

A Operação Verão tem como objetivos prevenir e ampliar a redução dos crimes violentos, além de intensificar as ações em áreas turísticas. A Operação ocorrerá até o mês de abril, com o emprego de viaturas, aeronaves, motocicletas, embarcações e drones.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, enfatizou que a Bahia está entre os principais destinos no Brasil, dos turistas nacionais e estrangeiros. “Tivemos o número recorde de visitantes, em 2023, e tenho a certeza de que a Segurança será novamente destaque positivo, protegendo e cuidando”, enfatizou Werner.

Lembrou também das outras iniciativas promovidas neste período. “Já iniciamos as Operações Navio, recepcionando milhares de turistas que chegam nos Cruzeiros, e Natal, com efetivo e tecnologia empregados no Centro Histórico de Salvador”, completou.

Confira a lista de cidades atendidas durante a Operação Verão

Cerca de 13 mil profissionais reforçarão as ações nas cidades de Salvador, Porto Seguro, Campo Formoso, Palmeiras, Tucano, Macaúbas, Vitória da Conquista, Alcobaça, Pindobaçu, Capim Grosso, Cícero Dantas, Ibotirama, Poções, Prado, Juazeiro, Nova Redenção, Serrinha, Bom Jesus da Lapa, Cândido Sales, Caravelas, Sobradinho, São José do Jacuípe, Araci, Rio Real, Vera Cruz, Mucuri, Itaberaba, Santa Maria da Vitória, Itiúba, Jandaíra, Itaparica, Nova Viçosa , Iaçu , Correntina , Paulo Afonso, Conde, Salinas da Margarida, Senhor do Bonfim , Jacobina, Barreiras, Glória, Entre Rios, Santo Amaro, Ponto Novo, Seabra, Formosa do Rio Preto, Rodelas, Esplanada, Saubara, Filadelfia, Piatã, Santa Rita de Cássia, Coronel João Sá, Santo Estevão, Cruz das Almas, Itiúba, Jussiape, Ilhéus, Cipó, Feira de Santana, Maragogipe, Cansanção, Lençóis, Canavieiras, Irecê, Conceição da Feira, Cabaceiras do Paraguaçu, Casa Nova, Mucugê, Una, Morro do Chapéu, Jequié, Valença, Remanso, Andaraí, Itacaré, Xique-Xique, Livramento de Nossa Senhora, Camamu, Curaçá, Ibicoara, Euclides da Cunha, Itaguaçu da Bahia, Ipiaú, Ituberá e Taperoá.

Texto: Marcia Santana