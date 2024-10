Operário-PR complica América-MG e ainda sonha com acesso na Série B

O sonho de um inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, ainda que difícil, segue vivo para o Operário-PR. Nesta quarta-feira (23), o Fantasma derrotou o América-MG por 1 a 0 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná), pela 33ª rodada da Série B. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Os paranaenses ganharam duas posições – ultrapassando os mineiros, inclusive – e subiram para 7º lugar, com 50 pontos, seis atrás do Mirassol, último do grupo dos quatro primeiros colocados (G4), que conquistariam a promoção à primeira divisão se a competição terminasse agora. Os mineiros, com 49 pontos, estão na oitava posição. Ainda há 15 pontos em disputa nas próximas cinco rodadas.

O primeiro tempo foi de total domínio americano, que só não se concretizou em gol por causa de Rafael Santos, que salvou o Operário em pelo menos quatro situações. Aos 15 minutos, o goleiro espalmou um chute do atacante Rodriguinho, que avançou pelo lado esquerdo da área e bateu com curva. Aos 32, o camisa 1 parou o zagueiro Lucão, que finalizou de primeira, quase da marca do pênalti, na sobra de um escanteio.

Seis minutos depois, foi a vez de Rafael Santos impedir que o meia Daniel Júnior abrisse o placar em chute rasteiro da entrada da área. O arqueiro ainda brilhou aos 42, ao evitar a finalização de Brenner, que apareceu pela direita, com liberdade. O atacante tinha até balançado as redes aos 26, após uma cobrança de falta, mas o gol foi anulado por impedimento.

O goleiro do Fantasma voltou a aparecer no segundo tempo. Primeiro, ao defender com a ponta dos dedos, o chute de Daniel Júnior, da entrada da área, aos dois minutos. Depois, aos dez, ele salvou a pele do zagueiro Borech, que falhou dentro da área e deixou a bola com Rodriguinho, que parou no arqueiro.

Até os 25 minutos da etapa final o Operário não tinha conseguido dar um chute sequer na direção da meta americana. Quando enfim conseguiu balançou as redes. O atacante Ronald recebeu pela direita, próximo à entrada da área, levou para a perna esquerda e bateu colocado, sem chances para o goleiro Elias, marcando um golaço. O América até se lançou ao ataque em busca do empate, mas de forma confusa, sem alterar o placar.

Papão atrasa Coxa

Outros três jogos movimentaram a Série B nesta quarta. Em confronto envolvendo times com pretensões diferentes na tabela, o Paysandu derrotou o Coritiba por 2 a 1, de virada, na Curuzu, em Belém. O Coxa se complicou na briga pelo acesso, estagnando nos 47 pontos, na 9ª posição, a nove pontos do Mirassol. O Papão subiu para o 13º lugar, com 40 pontos, abrindo quatro para a zona de rebaixamento (Z4).

Os paranaenses abriram o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com o atacante Júnior Brumado, após grande jogada individual do meia Lucas Ronier. Na etapa final, o Bicolor teve Matheus Trindade expulso aos 9 minutos, mas conseguiu o empate aos 30, em pênalti cobrado pelo também volante João Vieira. No fim, aos 44 minutos, mesmo com um homem a menos, o Paysandu chegou ao gol da vitória, com o atacante Jean Dias.

Ponte afunda Brusque

As outras duas partidas do dia foram confrontos diretos contra o descenso. A Ponte Preta recebeu o Brusque no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e ganhou por 2 a 0, deixando a zona de rebaixamento. A Macaca foi a 38 pontos, na 14ª posição. O Marreco, por sua vez, caiu para a penúltima colocação, com 33 pontos, a três do CRB, a primeira equipe fora do Z4.

Os dois gols do Alvinegro saíram na etapa final, com participação decisiva de Élvis. Aos dez minutos, o meia lançou Gabriel Novaes, que completou de cabeça para as redes. O também atacante Renato fechou o placar aos 38, aproveitando mais uma assistência do camisa 10 da Ponte.

Ituano complica Pantera

O triunfo da Macaca colocou o Botafogo-SP na zona de rebaixamento. Mesmo atuando no Estádio Santa Cruz, o Pantera foi superado pelo Ituano por 1 a 0. A equipe de Ribeirão Preto (SP), com 36 pontos, caiu para o 17º lugar, abrindo o Z4. O Galo Rubro-Negro vem logo atrás, com dois pontos a menos, ainda ameaçado pelo descenso.

O gol da vitória do Ituano saiu aos 35 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Guilherme Mariano completando, na área, o desvio de cabeça do atacante João Carlos. Foi o primeiro jogo do time rubro-negro desde a demissão do técnico Alberto Valentim.

