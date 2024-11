A conclusão pela Polícia Federal do inquérito da tentativa de golpe de estado em 2022 talvez seja um dos documentos mais relevantes do passado recente da história do Brasil. Reúne com detalhes uma parcela expressiva dos artífices do esforço em romper com o Estado Democrático de Direito, ao tempo em que situa os caminhos percorridos por aqueles que se diziam defensores da pátria e da nação. Era um discurso para enganar inocentes, que comoveu quase metade da população em outubro daquele ano.