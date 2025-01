Opinião: Coronel é pedra no sapato da “chapa dos sonhos” do petismo na Bahia

Sonhada pelo petistas, chapa de 2026 na Bahia formada por Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa tem razões de sobra para causar um racha na base. Principalmente por colocar para escanteio uma figura que já deu inúmeros exemplos de que não engole sapos, como Angelo Coronel. A última semana foi recheada de indiretas e diretas, e o vídeo em que ele reclama do risco de levar uma rasteira foi apenas a reação mais explícita do senador.

Para entender o “fenômeno” Coronel, é preciso voltar no tempo, em 2017, quando ele costurou a eleição da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, defenestrando o imbatível Marcelo Nilo. À época, o governo observou com desdém o movimento de uma alternativa a Nilo e foi obrigado a recuar depois que a oposição embarcou no projeto de Coronel. O resultado disso é público: ele virou presidente da Assembleia e de lá foi catapultado para a cadeira de senador.

É essa cadeira que Coronel pretende defender para se manter em 2026. Desde a relatoria do Orçamento Geral da União de 2025 ao protagonismo do PSD na Bahia, ele tem inúmeros trunfos a seu favor para continuar como senador. A robustez com que ele articulou uma pequena bancada para chamar de sua no Legislativo baiano reforça essa musculatura. Somado ao número relevante de prefeitos, há quem considere a fórmula perfeita para não cair sem atirar.