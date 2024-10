Opinião: Lula é super trunfo para Caetano em Camaçari e Flávio deverá ter reforço máximo de aliados

A prévia de 2026 a ser travada no segundo turno das eleições em Camaçari entre PT e União Brasil promete render emoções até para quem não tem uma relação direta com a cidade. Para além de um dos maiores PIBs da Bahia, Camaçari atrai a atenção de quem se interessa por política, visto que contará esforços hercúleos dos dois lados para ganhar a prefeitura a cidade da Região Metropolitana de Salvador. E, mesmo que o resultado — seja uma vitória ou eventual derrota — não seja decisivo para a disputa pelo governo da Bahia, será usado como argumento para o próximo pleito.

A cidade se desenvolveu a partir do polo petroquímico — hoje mais industrial — viveu em 2024 a primeira oportunidade de ter uma eleição em dois turnos. Levou a sério a chance e falhas em diversas urnas tornaram a apuração ainda mais emocionante. Apenas ao final foi confirmada a parca diferença de 559 entre Caetano (PT), que ficou à frente, e Flávio (União). E, desde a noite de domingo, já tiveram início as conversas e articulações para definir as estratégias que cada grupo político deve adotar para essa segunda etapa.

Do lado de Caetano, uma inauguração despretensiosa pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quinta-feira (10), dá o tom. O ex-secretário de Relações Institucionais usará o máximo possível a máquina estadual e as figuras caras ao petismo baiano para tentar convencer os eleitores camaçarienses que ele é o melhor investimento para retornar ao comando do Executivo. Caetano já fora prefeito em duas oportunidades e fez um sucessor (Ademar Delgado) que não conseguiu ser reeleito, dando espaço para a ascensão de Elinaldo Araújo. Agora, prega o discurso de alinhamento com os governos federal e estadual como uma espécie de mantra para voltar ao comando da prefeitura.

Contudo, essas mesmas ferramentas foram usadas no primeiro turno e, ainda assim, o ex-prefeito não conseguiu liquidar a fatura. A diferença foi apertada e a motilidade dos votos será algo essencial para definir quem leva a prefeitura. Por isso, Caetano tem uma carta que seria uma espécie de “super trunfo” e que, até o momento, não deu sinais de que desembarcaria por aqui: Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente da República, arregimentador de votos na Bahia, não veio presencialmente a Camaçari e, por enquanto, confirmou presença entre os turnos apenas nas capitais. Esse foi a única carta na manga que ainda não foi usada pelo petista.