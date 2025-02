Opinião: Portabilidade de prefeitos vira trunfo do governo Jerônimo, mas é parte do processo político

As últimas semanas têm sido marcadas por anúncios de “troca de lado” de prefeitos que estariam a apoiar ACM Neto (União) em 2022 e, agora, migraram para a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT). É um prato cheio para provocações e para acusações mútuas, especialmente do lado da oposição, que se rebate para não parecer esfacelada, tal qual o governo tenta pintá-la. Parte do “molho político”, não há nenhuma surpresa nesse jogo.

Parcela expressiva dessa virada de chaves é resultado do pós-eleições municipais de 2024. A grande maioria das cidades é dividida no que os políticos costumam chamar de banda A e banda B. Um grupo sempre sai derrotado e o outro fica na oposição, muitas vezes se alternando do poder até que surja uma terceira via e suplante um dos agrupamentos. Por isso é tão comum que os grupos que venceram nas eleições recentemente busquem se aproximar daqueles que estão no poder.

O que Jerônimo e o entorno dele têm feito é aproveitar essa janela de oportunidades para atrair aqueles que, até bem pouco tempo, marchavam lado a lado com os adversários para enfraquecê-los discursivamente e, paralelamente, minando a ascendência da oposição no interior da Bahia. É uma boa estratégia, frise-se. Reforça a imagem de boa articulação e fragiliza o opositor em potencial (leia-se o candidato derrotado em 2022 e que, até então, se constrói enquanto candidato ao governo novamente).

No último pleito estadual, a máquina pública foi usada para beneficiar o candidato governista. O então governador Rui Costa, que tratava prefeitos com distanciamento e evitava celebrar acordos, acelerou a liberação de convênios e passou a recebê-los diuturnamente, na governadoria, no Palácio de Ondina e nas agendas externas. Foi um dos trunfos para que Jerônimo crescesse nas pesquisas e quase encerrasse o pleito no primeiro turno. Agora, o governador antecipou esse processo e está “cooptando” todo e qualquer prefeito que queira ter acesso às benesses de integrar a base aliada.