Oportunidades em aquisição de veículos através de leilões do DETRAN

Interessados têm acesso aos pátios dos sete municípios nas datas determinadas.

As oportunidades estão lançadas. Estão disponíveis para leilão, 1.202 lotes de veículos conservados para o uso e sucatas aproveitáveis que podem ser adquiridas para reaproveitamento de peças. Com essa proposta, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) apresenta novos editais de leilões já abertos nas cidades de Brumado, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Juazeiro, Paulo Afonso e Simões Filho. Todas as informações estão disponíveis no portal do órgão (www.detran.ba.gov.br/leiloes) e nos sites dos leiloeiros oficiais.

Dentre os veículos conservados estão o Renault Captur, 2017/2018, que tem como lance inicial o valor de R$ 9.000,00. Destaque também para o Chevrolet Onix, 2017/2017, inicialmente avaliado em R$ 5.000,00 e a moto Honda/CG 150, ano 2014/2015, avaliada em R$ 1.000,00.

O leilão é realizado, somente, através da modalidade eletrônica e o cadastramento dos participantes deve ser feito nos sites, de acordo com os veículos escolhidos. Os interessados poderão visitar os sítios eletrônicos: www.hammer.lel.br, www.nordesteleiloes.com.br e www.rjleiloes.com.br.

Já do certame de sucatas aproveitáveis, só poderão participar as pessoas jurídicas credenciadas no ramo de desmonte de veículos.

O órgão adota todos os cuidados e segue os trâmites legais, para encaminhar a leilão os veículos que não foram retirados pelos proprietários , mediante diferentes situações.

“Existe grande expectativa do público pela abertura desses certames. É uma boa oportunidade para aquisição de veículos, seja para uso pessoal ou comercial”, ressalta Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran-BA.

Visitação

O arrematante tem acesso aos pátios para visitar os lotes, em cada cidade onde estão custodiados, de acordo com o cronograma previsto em cada edital.

09 a 13/1: Brumado(09 a 13/1) – Rua Florença nº 50, Dr. Mário Meira; Guanambi: Rodovia BR 122 KM3, s/n, Zona Rural.

10 a 16/1 : Eunápolis, Avenida David Jonas Fadini nº 1920, Juca Rosa, ao lado do Grupo Metrópolis; Ilhéus – Rodovia Ilhéus KM 2,5, s/n, Iguape, próximo ao Big Meira Norte e Juazeiro na Rodovia BR 325 nº 1030, Jardim São Paulo.

11 a 17/1: Paulo Afonso – Rua Morumbi, s/n, Tancredo Neves III em frente ao Conjunto Penal. Simões Filho – Av. Eng. Elmo Serejo de Farias nº 3516, CIA I, ao lado do posto de combustível Arena.

Por | Detran-BA