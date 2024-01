Oposição critica operação contra Jordy: “Ditadura”

Deputado foi alvo de operação da PF nesta 5ª feira e disse que teve seus pertences apreendidos

Carlos Jordy é o principal alvo da nova fase da Lesa Pátria Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

18.jan.2024 (quinta-feira) – 10h07



A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou apoio ao deputado federal Carlos Jordy (PL), alvo de busca e apreensão da PF (Polícia Federal), na 24ª fase da operação Lesa Pátria. A ação busca identificar pessoas que tenham planejado, financiado e incitado atos com pautas antidemocráticas de outubro de 2022 ao início de 2023.

Em suas redes sociais, Jordy disse que foi acordado às 6h desta 5ª feira (18.jan.2024) “com fuzil no rosto” por agentes da PF e que teve seus pertences apreendidos. O líder da Oposição na Câmara dos Deputados afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), “se julga o dono do país”.

Assista (3min56s):

A deputada Bia Kicis (PL-DF) declarou: “Isso sim é uma violência contra um Poder”. Ela disse que Jordy é “um líder decidido” que “não cometeu crime” algum. Ao compartilhar o vídeo do congressista, Kicis afirmou se tratar de “um absurdo sem tamanho”.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal, também saiu em defesa de Jordy. O mineiro denominou a ação da PF como “ditadura”.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) chamou a situação de “o mais completo absurdo!”. Segundo ele, o “Brasil se igualou à Venezuela”.