Oposição declara apoio a Ivana Bastos para 1ª vice-presidência da AL-BA

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) declarou apoio à candidatura da deputada Ivana Bastos (PSD) para a 1ª vice-presidência da Casa.

O anúncio foi selado pelo líder do grupo, deputado Alan Sanches (União Brasil), junto com seu sucessor, o deputado Tiago Correia (PSDB), após uma reunião nesta quinta-feira (30), na Presidência da Casa, com a presença de integrantes do bloco.

