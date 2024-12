Oposição na Coreia do Sul pede impeachment de presidente interino por falta de nomeações

A oposição na Coreia do Sul formalizou um pedido de impeachment contra o presidente interino Han Duck-soo, em resposta à sua negativa em nomear novos juízes para o Tribunal Constitucional. O deputado Park Sung-joon anunciou que a votação da moção ocorrerá na próxima sexta-feira (27). A decisão de Han foi defendida por ele com a justificativa de que é necessário alcançar um consenso entre os partidos. Atualmente, o Tribunal Constitucional está incompleto, contando apenas com seis dos nove juízes que deveria ter. O Partido Democrático, que está pressionando por essas nomeações, estabeleceu um prazo até a manhã de sexta-feira para que os juízes sejam indicados.

Caso isso não ocorra, o partido está preparado para seguir com a votação que pode levar à destituição de Han. A recusa de Han Duck-soo em realizar as nomeações é vista como um obstáculo para o processo de destituição do ex-presidente Yoon Suk Yeol. Yoon foi removido do cargo pela Assembleia Nacional no dia 14 de dezembro, em meio a uma crise política que abalou o país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias