Oposição na Venezuela denuncia morte de militante sob custódia do Estado

O partido Vontade Popular (VP), que atua na oposição na Venezuela, fez uma grave denúncia sobre a morte de um de seus militantes, Edwin Santos. Segundo a legenda, Santos estava sob custódia das forças de segurança do Estado quando foi sequestrado e, posteriormente, encontrado sem vida em uma ponte. A esposa do militante confirmou a identidade do corpo, e relatos não oficiais sugerem que ele foi atingido por cinco disparos. Leopoldo López, que é o fundador do Vontade Popular, utilizou suas redes sociais para afirmar que Santos foi submetido a torturas até a morte. Ele clamou por justiça em relação ao caso, ressaltando a urgência de responsabilizar os culpados. O ex-candidato à presidência, Edmundo González, também se manifestou, pedindo uma investigação minuciosa e enfatizando a importância da verdade para o povo venezuelano.

Em um contexto paralelo, a Procuradoria da Venezuela anunciou o início de uma investigação sobre corrupção que envolve 351 líderes e ativistas da oposição, além de 15 partidos políticos. Essa investigação está relacionada à empresa petrolífera CITGO. O procurador-geral informou que promotores especializados foram designados para o caso, atendendo a um pedido do Parlamento, que é controlado pelo chavismo. O relatório da Procuradoria acusa os opositores de crimes graves, incluindo associação criminosa e traição à pátria.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA