Oposição vê indicados de Lira perdendo força e planeja lançar candidato próprio para presidência da Câmara

O Congresso Nacional se prepara para escolher os novos substitutos dos presidentes da Câmara, Arhtur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a apuração feito pelo repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, a oposição, sobretudo os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, disseram que não vão aguardar uma indicação de nome vinda de Lira. Há um entendimento de que é necessário lançar um nome, mas não necessariamente da legenda do Partido Liberal. Entre os nomes mais cotados estão o do deputado Evair de Melo (PP-ES) que deve assumir a Comissão de Agricultura na próxima semana, e do atual presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion (PP-PR). Já o atual mandachuva da Casa Baixa do Congresso ainda especula qual nome vai apoiar para a própria sucessão. Quem larga na frente é Elmar Nascimento (União-BA), mas Marcos Pereira (Republicanos-SP), Antônio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) também são cotados. As eleições para o comando das casas legislativas ocorrerão em fevereiro do ano que vem.

Diante dos nomes especulados, existe uma certa divisão de ideias entre os apoiadores de Bolsonaro. Os mais radicais já fazem aceno para Evair de Melo, enquanto outros nomes, que evitam exposição, optaram por Lupion. A oposição acredita em pelo menos 120 votos, sem contar com nomes do Centrão. Já aqueles que estão olhando para o presidente da FPA também consideram fazer a matemática dos votos, já que nem todos os nomes que estão ligados à bancada do agronegócio vão receber a mesma orientação. A oposição aponta que os nomes para os quais Arthur Lira fez aceno anteriormente nas últimas semanas estão perdendo força, já que foram anunciados com muita antecedência. Se nada der certo, eles vão tentar um espaço na mesa ao lado do novo presidente da Câmara.