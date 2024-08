Opositor de Maduro preso está em “estado grave”, diz família

Deputado Williams Dávila, 73 anos, foi preso pelo regime na semana passada, mesmo sendo beneficiário de medida cautelar por ter feito cirurgia no coração

O deputado e ex-governador do Estado de Mérida, Williams Dávila Barrios Reprodução/Instagram @williamsdavilab – 20.jun.2024

O deputado e opositor ao governo da Venezuela, Williams Dávila, foi hospitalizado em “estado grave”, informou o filho do político na 4ª feira (14.ago.2024). Na semana passada, Dávila foi levado de uma manifestação por grupos que apoiam o presidente Nicolás Maduro.

“Ele foi internado com muita febre, uma desidratação profunda e uma infecção urinária severa, que evoluiu para uma prostatite aguda com risco de septicemia”, disse William Dávila Valeri em post no X (ex-Twitter).

Segundo Valeri, seu pai está internado no Hospital das Clínicas de Caracas, sob custódia do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional), e ainda não pôde ver a família.

A organização Defiende Venezuela comunicou na 5ª feira (8.ago) que o líder político havia sido “levado à força” quando participava de uma vigília pela libertação de “presos políticos” em Caracas, capital da Venezuela.

Também de acordo com a Defiende Venezuela, Dávila é “beneficiário de uma medida cautelar” por ter passado por uma cirurgia para a “substituição valvular aórtica em novembro”. Ele tem “2 stents” e “está tomando medicamentos essenciais que não pode interromper”, disse a organização.

