Opositor é agredido por marido de prefeita eleita durante comemoração em Morro do Chapéu

Um empresário foi agredido durante as comemorações eleitorais em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Câmeras de segurança flagraram a agressão contra a vítima, que estava na porta de casa, no bairro São Vicente. O agressor foi identificado como Marcos Diniz, que seria esposo da prefeita reeleita Juliana Araújo (PDT).

A situação ocorreu durante a comemoração da vitória nas urnas na noite do último domingo (6). Nas imagens, a gestora, em cima de um carro sonorizado, chama o empresário, identificado como Evaldo Rodrigues, de mau-caráter. O homem se preparava para gravar a cena, quando o agressor vem por trás e desfere um soco.

Em nota ao Bahia Notícias, a Polícia Civil informou que a delegacia de Morro do Chapéu, que investiga a agressão, já identificou o agressor e imagens gravadas durante o evento devem auxiliar na elucidação do caso.

Após o ocorrido, o empresário gravou um vídeo relatando o caso e agradecendo as manifestações de apoio.