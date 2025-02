A empresa chinesa Oppo confirmou que o celular dobrável Find N5, que descreve como sendo o “mais fino do mundo“, será lançado globalmente de forma simultânea. Nos Estados Unidos, o modelo deve chegar apenas no final do ano, com um nome diferente.

O Find N5 foi anunciado no final de janeiro e é apenas um pouco mais grosso do que a própria porta USB-C de carregamento.

Modelo Find N5 deve ter cerca de 4 mm (Imagem: OPPO/Divulgação)

Oppo terá o celular dobrável mais fino do mercado

O Olhar Digital deu detalhes sobre o Find N5 aqui. A expectativa é que ele tenha cerca de 4 milímetros, apenas um pouco mais grosso do que uma porta UBS-C, que mede no mínimo 2,6 milímetros. Se a espessura se concretizar, ele superará o Honor V3, de 4,33 milímetros, e realmente se tornará o dobrável mais fino do mundo.

Em uma publicação na rede social chinesa Weibo, o gerente de produtos da série Find, Zhou Yibao, afirmou que a dificuldade para tornar o Find N5 ainda mais fino é justamente “o limite da porta de carregamento”. Ele também fez um vídeo mostrando que o novo modelo tem espessura semelhante a duas moedas de yuan chinês juntas.

Para termos ideia do quão fino o aparelho é, o iPhone 16 pro Max mede 8,25 milímetros, mais da metade do Find N5.

Espessura de novo dobrável equivale a duas moedas de yuan (Imagem: OPPO/Divulgação)

Leia Mais:

Modelo estará disponível no mundo inteiro

Inicialmente, a expectativa era que o celular dobrável da Oppo estivesse disponível na China em fevereiro. A data exata não foi revelada;

Nesta quarta-feira (05), Zhou Yibao fez uma publicação no Weibo confirmando que o Find N5 será lançado globalmente de forma simultânea, a primeira vez que a empresa chinesa faz isso;

Já segundo o The Verge, o lançamento nos Estados Unidos não deve seguir essa linha do tempo. O aparelho deve chegar por lá apenas no final do ano, com o nome OnePlus Open 2, sem a marca da Oppo no nome.

O post Oppo: celular dobrável tem espessura de porta USB e será lançado globalmente apareceu primeiro em Olhar Digital.