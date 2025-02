Oppo parece ter resolvido um dos problemas dos celulares dobráveis

O Chief Product Officer da Oppo, Pete Lau, compartilhou na rede social X (antigo Twitter) duas imagens do novo dobrável da marca ao lado de outro modelo desse mesmo segmento de smartphone.

“Nenhum vinco detectado”, escreveu Lau. “Bem, pelo menos não no Oppo Find N5”. A julgar por essas palavras, fica claro que o Find N5 é o modelo à esquerda e, de fato, se houver qualquer vinco, ele é praticamente imperceptível. Quanto ao modelo à direita, não se sabe a que marca pertence, mas o design sugere que seja um Galaxy Z Fold da Samsung.

A imagem também sugere que o Oppo Find N5 pode ser um pouco maior que o Galaxy Z Fold mostrado, mas será necessário aguardar o anúncio oficial para confirmar.

Sobre a apresentação, acredita-se que o Find N5 será oficializado até o final do mês, com lançamento no mercado europeu previsto para mais tarde sob o nome OnePlus Open 2.

