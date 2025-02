Orcas estão caçando tubarões-brancos – e motivo é curioso

Em 2023, restos mortais de um grande tubarão-branco apareceram na costa da Austrália, perto da região de Portland. O caso atiçou a curiosidade da comunidade local e científica – afinal o que poderia estar caçando “o rei dos mares”? Uma pesquisa respondeu: orcas.

A partir dos restos mortais, uma equipe de pesquisadores realizou análises de DNA para desvendar o responsável e o motivo da caçada.

Essa não é a primeira vez que orcas são registradas caçando tubarões-brancos (Imagem: USMANboy/Shutterstock)

Orcas mataram tubarão-branco

Já em 2023, os pesquisadores acreditavam que sabiam o que tinha matado o tubarão-branco, mas não conseguiram confirmar a resposta. A revelação veio este ano, em um estudo publicado na revista Ecology and Evolution.

Para isso, a equipe usou cotonetes para extrair material genético das feridas das mordidas no animal. A análise genética permitiu confirmar o responsável pelos machucados: uma orca. Ainda, haviam outras três feridas com DNA de tubarões-de-sete-guelras necrófagos (ou seja, que atacaram o tubarão-branco depois de morto).

Esse não é o primeiro caso de orcas matando tubarões-brancos e, segundo o IFLScience, os resultados oferecem evidências concretas de que as baleias estão os caçando. E há um motivo: elas estão mirando os fígados dos tubarões.

De acordo com a autora principal, Isabella Reeves, em comunicado, o fígado, órgãos digestivos e reprodutivos estavam faltando. Uma das mordidas era característica da extração do fígado por uma orca, com base em uma comparação em um caso similar observado na África do Sul.

Reeves e a equipe ainda usou técnicas forenses de vida selvagem para confirmar que as orcas realmente eram responsáveis por caçar o tubarão-branco em busca do fígado – e comê-lo. Além disso, um grupo de civis presentes no dia que o animal foi encontrado morto na praia revelaram que haviam visto várias orcas “pegando algo grande” na região costeira.

Pesquisadores analisaram mordidas em tubarão-branco encontrado morto na Austrália em 2023 (Imagem: Ecology and Evolution/Reprodução)

Não é a primeira vez que isso acontece

Esse não é o primeiro caso de uma orca comendo um tubarão-branco na Austrália. O Olhar Digital já reportou alguns casos como esse nos últimos anos. Você pode relembrar aqui, aqui e aqui.

As “baleias assassinas” também já foram vistas predando outros tipos de tubarões, como azul, sardo e makos-de-barbatana-curta. No entanto, a caça especialmente em busca do fígado era algo pouco registrado (mas não inédito).

Em outras locais, como África do Sul e Califórnia, casos de orcas caçando tubarões-brancos já levaram ao desequilíbrio das populações de tubarões, que possivelmente migraram para outras regiões em fuga. Porém, segundo outra autora do estudo, a biólogo marinha Alison Towner, as observações diretas desse fenômeno ainda são raras e a frequência com que isso acontece ainda é pouco compreendida. Por isso, cada descoberta é significativa.

Orcas já foram filmadas caçando tubarões de várias espécies (Crédito: Tory Kallman/Shutterstock)

Morte de tubarões-brancos têm consequências

Além da possível fuga dos tubarões-brancos, Towner explicou que o animal é um regulador chave dos ecossistemas marinhos, influenciando toda sua estrutura;

Ou seja, é crucial proteger esses predadores de topo, capazes de desequilibrar um ecossistema inteiro;

Ela também destacou uma consequência positiva da caça por parte das orcas: elas deixam a carcaça para trás, permitindo que os nutrientes do corpo do tubarão-branco sejam aproveitados por outros animais.

