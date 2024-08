Ordem de Moraes faz entorno de Bolsonaro e Valdemar especularem prisão

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Mauro Cid Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes se cumprimentam – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesA ordem de Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto expliquem sobre um possível encontro na convenção de Ricardo Nunes, no sábado passado, gerou uma onda de especulação nos entornos de ambos sobre quais seriam as razões do ministro do Supremo para mandar que eles se manifestem.

O temor é que Moraes tenha dado a ordem para preparar o ambiente para uma iminente ordem de prisão.

Os dois garantem que não se encontraram, e o isolamento de Valdemar na semana passada depõe a favor da versão.

A propósito, no Supremo, a impressão é que a chance de uma ordem de prisão sair agora é mínima.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?