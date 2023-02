Ordem de serviço para início da pavimentação das ruas no entorno do Shopping Teixeira Mall será assinada na próxima quinta (09); saiba mais

Proposta de drenagem e pavimentação no entorno do Shopping Teixeira Mall e Praça Hilton Chicon

Na próxima quinta-feira (09), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas irá realizar o lançamento da obra de drenagem e pavimentação das ruas no entorno do Shopping Teixeira Mall. Durante a ocasião, será assinada a ordem de serviço para início oficial do trabalho nas vias.

O projeto, apresentado aos teixeirenses em setembro do ano passado, se baseia na implantação de uma rede de drenagem de 1 594 m lineares com o uso de tubos PEAD, construção de bueiro celular para a captação de água pluvial, com a drenagem sendo realizada para a rua Mauá.

Posterior a isso, as ruas passarão por recuperação da pavimentação com piso intertravado – caracterizado pela durabilidade, resistência e capacidade de escoamento – para requalificação urbana e melhor qualidade da drenagem. As obras para a estruturação da rede de esgoto ocorrerão em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

A Praça Hilton Chicon passará por um processo de requalificação dos 3.763 metros quadrados de área, no qual os serviços vão se concentrar na execução do piso, implementação de novas estruturas mobiliárias e de iluminação, além de equipamentos voltados para o lazer dos teixeirenses e realização de eventos culturais.

Informações sobre o evento

Local: Praça do Shopping Teixeira Mall – Rua Massanori Nagao, Centro

Data: 09/02/2023

Horário: 17h

