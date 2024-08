Organização diz que deputado foi sequestrado na Venezuela

Crítico do governo, Williams Dávila Barrios teria sido “levado à força” durante ato contra Nicolás Maduro

O deputado e ex-governador do Estado de Mérida, Williams Dávila Barrios Reprodução/Instagram @williamsdavilab – 20.jun.2024

9.ago.2024 (sexta-feira)



A organização Defiende Venezuela afirmou na 5ª feira (8.ago.2024) que o ex-governador de Mérida, Estado da Venezuela e deputado da Assembleia Nacional, Williams Dávila Barrios, foi “levado à força” por Coletivos, grupo que apoia o governo venezuelano.

“Williams Dávila Barrios, que foi levado à força hoje por coletivos, é beneficiário de uma medida cautelar. Ele foi operado de uma substituição valvular aórtica em novembro e tem 2 stents. Está tomando medicamentos essenciais que não pode interromper. Exigimos saber o seu paradeiro e sua libertação imediata. Sua vida está em perigo!”, disse a organização em perfil oficial no X (antigo Twitter).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários motociclistas ao redor de um carro branco. No início do vídeo, uma pessoa fecha a porta do veículo, mas a gravação não mostra se alguém entrou no carro.

#URGENTE | Secuestraron al exgobernador de Mérida y Diputado Williams Dávila Barrios. Acudió a la vigilia de la Plaza Los Palos Grandes, Caracas. pic.twitter.com/H4t0hjmskm

— Freider Gandica Morales (@FreiderGandica) August 9, 2024

Os motociclistas são frequentemente associados aos Coletivos. O suposto sequestro teria se dado durante ato contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Desde as eleições presidenciais, Williams Dávila Barrios vinha publicando conteúdos criticando a situação na Venezuela. Em perfil no Instagram, o deputado falava em “roubo, abuso e crime contra a soberania do povo e seus direitos constitucionais”.

Em vídeo, Barrios cobrou a divulgação das atas eleitoras oficiais pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), órgão responsável pelas eleições no país.

“5 dias do processo eleitoral de 28 de julho e o regime autoritário continua zombando de cada um de nós, o povo soberano, e da nossa decisão tomada nas urnas. Não há boletins legítimos se não há registros!”, escreveu o ex-governador na legenda da postagem.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA Em 28 de julho, o CNE divulgou que o atual presidente Nicolás Maduro obteve 51,2% dos votos, contra 44,2% do opositor Edmundo González, de centro-direita.

A oposição contesta os números, alegando uma vitória de González com mais de 67% dos votos, enquanto Maduro teria recebido 30%. Tanto a oposição quanto observadores internacionais têm criticado a falta de clareza na contagem dos votos. A exigência é por mais transparência no processo eleitoral do país.