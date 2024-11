Organização do “Samba de São Lázaro” aguarda reunião para definir destino do evento; entenda polêmica

O destino do samba de São Lázaro, realizado no bairro da Federação, em Salvador, será definido após uma reunião dos organizadores do evento com os agentes da capital baiana, entre eles vereadores, representante da prefeitura e a Polícia Militar.

Ao Bahia notícias neste sábado (23), Thiago da Silva, um dos organizadores do evento, informou que terá um novo encontro para falar sobre o evento que nas últimas semanas passou por mudanças devido à queixa de moradores do bairro por conta do barulho.

Rumores do fim do evento passaram a circular nas redes sociais após uma publicação feita por um perfil no Instagram que lamentava os rumos do samba de São Lázaro após as mudanças.

Ao site, Thiago informou que apesar de ser um parceiro de conteúdo, o perfil do samba do São Lázaro não está na organização do evento e desta forma não haveria como cancelar a festa.