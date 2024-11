Organizada do Bahia realiza protesto em frente ao CT e participa de reunião com elenco e diretoria

Após a derrota sofrida diante do São Paulo na última terça-feira (5), a Torcida Organizada Bamor, principal organizada do Bahia, organizou um protesto na reapresentação do elenco do Bahia, na tarde desta quarta-feira (6), no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. Um grupo de homens vestidos com roupas da Torcida Organizada Bamor Nova Era foram flagrados na porta do CT, em Nova Dias D’avila.

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, guarnições da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foram responsáveis pelo reforço da segurança dos arredores do CT. Os manifestantes solicitaram acesso ao Centro de Treinamento para falar com a comissão técnica e com os jogadores tendo sido atendidos pela diretoria. A organizada se reuniu com os jogadores, comissão e diretoria para realizar cobranças.

Em má fase, no 7º lugar na Série A com 46 pontos conquistados e vindo de sete derrotas nos últimos dez jogos, o Bahia agora terá pela frente o Juventude, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado (9), às 19h, pelo Brasileirão.