Organizadas de Sport e Santa Cruz brigam antes de clássico no Recife

Antes do clássico entre Santa Cruz e Sport neste sábado (1°/2), torcidas organizadas dos dois clubes entraram em conflito nas ruas do Recife. Em registros feitos por locais é possível ver bombas e confusão generalizada entre torcedores das duas equipes.

Confira momento da confusão:

A confusão aconteceu no bairro da Madalena, na Zona Norte do Recife. Segundo relato de civis, supermercados e lojas na região foram saqueadas. O Hospital de Restauração (HR) de Pernambuco comunicou que 12 pessoas, vítimas de agressão física, deram entrada na Emergência Geral até o meio da tarde deste sábado.

Santa Cruz e Sport se enfrentam às 16h30, pelo Campeonato Pernambucano, no Estádio Arruda. O Cobra-Coral é o líder do estadual, com 10 pontos, enquanto o Leão da Ilha do Retiro ocupa a 4ª colocação, com nove pontos.