Órgão antitruste dos EUA pode lançar nova investigação contra Microsoft

A Federal Trade Comission (FTC), órgão antitruste dos EUA, se prepara para lançar uma investigação contra supostas práticas anticompetitivas da divisão de nuvem da Microsoft.

De acordo com o Financial Times, o órgão está examinando denúncias de que a Microsoft estaria abusando da sua força no mercado de softwares de produtividade para impor termos de licenciamento punitivos que impedem clientes de transferirem dados armazenados nos serviços Azure para plataformas de cloud computing concorrentes.

Entre as medidas anticompetitivas que a Microsoft adota para prejudicar a concorrência, estaria o aumento da taxa de assinatura para quem migra parte dos dados para outras nuvens, além da cobrança de multas de rescisão. Outro fator seria a incompatibilidade dos produtos Office 365 com nuvens rivais.

Até o momento, nem FTC, nem Microsoft confirmam a investigação. A atual diretora da agência, Lina Khan, está em suas últimas semanas no cargo. Ela foi nomeada pelo atual presidente Joe Biden e não deve seguir no comando da FTC durante o futuro governo Trump.

Microsoft na mira de órgãos reguladores

A União Europeia também investigou as práticas da Microsoft no mercado de cloud computing, mas a empresa chegou a um acordo multimilionário com concorrentes para encerrar o processo.

Caso a investigação siga adiante, não será a primeira vez que a Microsoft se torna alvo de uma investigação durante o mandato de Khan – ela também foi responsável por tentar barrar a aquisição da Activision-Blizzard em um negócio de US$ 75 bilhões. A FTC acabou derrotada no processo, e a Microsoft conseguiu concluir o negócio e, desde o fim de 2023, é a dona de estúdios de games como Call of Duty, Warcraft e mais.

