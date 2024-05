Orgulho de Itamaraju, Delegada Brunna Malta Brilha em Concurso Paulista

Em uma conquista que enche de orgulho a nossa querida Itamaraju, a jovem e talentosa Brunna Malta alcançou um feito extraordinário ao passar no concorrido concurso para delegada da polícia civil em São Paulo. Natural desta cidade do extremo sul da Bahia, Brunna sempre se destacou pela determinação e pelo comprometimento com seus objetivos.

Graduada na prestigiosa academia da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa), Brunna Malta demonstrou ao longo de sua jornada acadêmica e profissional um profundo desejo de servir e proteger a sociedade. Sua aprovação neste concurso desafiador não apenas coroa anos de estudo árduo, mas também é um testemunho do talento e da dedicação que caracterizam os itamarajuenses.

A jornada da Brunna Malta serve como um lembrete poderoso de que não importa de onde você vem, mas sim para onde você está indo. Seu sucesso não apenas traz prestígio para nossa comunidade, mas também representa uma esperança renovada para todos aqueles que sonham em fazer a diferença.

Parabéns, Brunna Malta! Itamaraju está celebrando seu triunfo e torcendo pelo seu sucesso contínuo na defesa da justiça e da segurança pública em São Paulo. ‍