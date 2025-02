‘Orgulho do INSS’: Cearense de 102 anos recebe aposentadoria há 46 anos

O cearense João Marinho Neto é reconhecido pelo Livro dos Recordes Guiness como o homem mais velho do mundo, com 112 anos, nascido em 5 de outubro de 1912. Ele também é reconhecido pela Previdência Social como o segurado mais longevo, com 46 anos de aposentadoria.

Residente de Apuiarés, a cerca de 250 km da capital Fortaleza, João Neto se aposentou aos 66 anos e vive em um lar de idosos. Apuiarés possui cerca de 13 mil habitantes, e pelo pequeno porte não possui Agência da Previdência Social. A unidade mais próxima fica em Pentecostes (CE), a cerca de 30 km, onde é mantida a aposentadoria de João.

O benefício que ele recebe desde 1978, a Aposentadoria de Empregador Rural, atualmente possui outra denominação e requisitos, assim como evoluíram na legislação previdenciária formas de contribuição e de acessar os benefícios, informou a Previdência.

O sr. João morava em Maranguape (CE), e dedicou-se a atividades no meio rural, com criação de animais como gado e bode, capote e alguns alimentos. O aposentado tem 7 filhos, 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.

Segundo nota publicada na página da Previdência Social, o sr. João é um “orgulho”, e não o “terror do INSS” como brincam memes na internet sobre pessoas longevas.

Em caso de dúvidas, mesmo em locais onde não há uma Agência da Previdência Social, o INSS segue disponível gratuitamente pelo telefone 135 ou pela internet no site ou aplicativo Meu INSS.

O LongeviQuest, grupo de pesquisadores que monitoram e mapeiam os supercentenários ao redor do mundo, já havia divulgado que João Marinho Neto havia se tornado o homem mais velho da América Latina em abril de 2024 – quando ainda tinha 111 anos.

A família também comentou que ele ficou muito feliz com a marca, que além de ser reconhecida internacionalmente, celebra a longa vida do homem, que também tem plena consciência do recorde alcançado.

