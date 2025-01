“Orgulho que nem todos podem ter”, comemora Neymar na volta ao Santos

Nesta quinta-feira (30/1), Neymar Jr. abriu o coração e comentou o retorno para o Santos, clube em que foi revelado para o futebol profissional. O jogador demonstrou bastante emoção ao compartilhar a notícia para os fãs e seguidores. “Orgulho que nem todos podem ter”, disse.

“Parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube”, pontuou.

Neymar prosseguiu: “Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal… fui muito feliz aqui.”

Apoio dos fãs e da torcida

O pai de Mavie pediu para que os torcedores e os admiradores da sua arte continuem o apoiando. “Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz”, frisou.

Por fim, Neymar afirmou que se sente realizado em retornar para o alvinegro, onde ganhou uma Libertadores, em 2011. “É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo”, concluiu.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Neymar deixou o Al-Hilal para retornar ao Santos Ivan Storti/Divulgação Santos FC 2 de 4 No clube, o atleta chegou a conquistar uma Libertadores, em 2011 Eduardo Anizelli/LatinContent via Getty Images 3 de 4 O craque será apresentado neste sábado (1º/2), na Vila Belmiro Ivan Storti / Divulgação Santos FC 4 de 4 No dia 5/2, ele já atua pelo Campeonato Paulista, numa partida contra o Botafogo-SP Ivan Storti / Divulgação Santos FC

Anúncio oficial

O presidente do Santos usou as redes sociais, no último dia 28, para contar a novidade sobre Neymar, que vestirá a camisa 10.

Apresentação

Neymar será apresentado aos torcedores do Peixe em duas etapas. A primeira, no próximo sábado (1º/2), na Vila Belmiro.

E a segunda no dia 5 de fevereiro, data em que o boleiro completa 33 anos, na partida contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.