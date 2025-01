Orochi engata affair com mulher envolvida em polêmica com Saulo Poncio

O rapper Orochi está vivendo um novo romance. O famoso, que teve um relacionamento conturbado com a influenciadora Lara Jucá, está “ficando sério” com uma influencer que já acusou o cantor Saulo Poncio de estupro. Ambos ainda não assumiram a relação, mas a coluna, que tem olhos em todos os cantos, descobriu que o casal segue firme e forte.

O novo affair de Orochi é a influencer Laura Araújo. Informantes da coluna afirmaram que ela e Orochi viraram “ficantes premium” e já estão juntos há um mês, mas ainda não avançaram para o status de namoro. Além de frequentar a casa do rapper, a influenciadora também tem ido a vários shows de Orochi. Se o namorico vai engrenar ou não, só o tempo dirá.

Laura Araújo é estudante de psicologia e, só no Instagram, tem cerca de 151 mil seguidores. Em outubro, ela atualizou os internautas sobre o embate judicial que vinha travando contra o cantor e pastor Saulo Poncio, a quem acusou de estupro em 2020. Ela disse que o caso foi arquivado. “O Ministério Público finalmente se manifestou. E depois de mais de um ano, pediu o arquivamento do inquérito policial”, escreveu.

“A promotoria argumentou não haver uma testemunha ocular, desconsiderando o meu depoimento e o depoimento de testemunhas que nem me conheciam e fizeram questão de confirmar o estado em que eu me encontrava logo após o estupro”, reforçou a influencer.

Laura lamentou o arquivamento. “Infelizmente é mais uma derrota para nós, mulheres, que buscamos justiça em um sistema falho. A batalha ainda não terminou, e vamos recorrer. Confio imensamente no desempenho do meu advogado. Agradeço a todos pelo apoio constante. Vamos seguir firmes, porque essa luta é por todas nós”, encerrou.

Já Orochi viveu um relacionamento conturbado com Lara Jucá. Em outubro do ano passado, a influenciadora fez questão de deixar claro que estava comprometida após um novo término. Ela compartilhou um registro com seu novo amado pouco tempo depois de se envolver em uma confusão com o rapper.

Isso porque Orochi foi flagrado aos beijos com a influenciadora Victória Miranda, em Goiânia, Goiás, também em outubro passado. Os dois foram vistos juntos durante um show e não fizeram questão de esconder o clima de intimidade entre eles. Acontece que Victória era amiga de Lara, ex do famoso. Talarica que fala, né?