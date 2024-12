Ortega renova por seis anos o chefe do Exército na Nicarágua

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, nomeou por mais seis anos o general Julio César Avilés como chefe do Exército, cargo que ele ocupa desde 2009. Em um Acordo Presidencial publicado neste sábado (21) no Diário Oficial, o presidente decidiu “nomear no cargo de Comandante-em-Chefe do Exército da Nicarágua o general do Exército Julio César Avilés Castillo”.

De acordo com este acordo presidencial, o general Avilés foi proposto pelo Conselho Militar para continuar no cargo por seus “méritos militares, profissionais e pessoais”. Avilés permanecerá no cargo até 21 de fevereiro de 2031, segundo o acordo de Ortega.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo