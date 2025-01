Os 10 filmes mais aguardados da Netflix para 2025

O ano de 2025 promete ser um marco no catálogo da Netflix, trazendo uma diversidade de histórias que exploram desde ficção científica até comédia, passando por animações e grandes adaptações literárias. A plataforma, que já se consolidou como uma das principais fontes de entretenimento global, eleva a aposta com produções estreladas por elencos renomados e diretores de prestígio.

Além disso, a diversidade de gêneros disponíveis para este ano ressalta o compromisso da Netflix em atender aos mais diversos gostos e preferências do público. Portanto, se você fã de ação, drama ou até mesmo de histórias que desafiam a imaginação, 2025 promete trazer algo para todos.

10 filmes mais esperados da Netflix para 2025

Com estreias marcadas ao longo do ano, os filmes listados a seguir já despertam altas expectativas entre críticos e o público. Alguns títulos ainda guardam mistérios sobre suas tramas, mas o talento envolvido nas produções garante que vale a pena ficar de olho.

Confira a lista completa e marque na agenda as datas das estreias mais comentadas da Netflix para o ano de 2025.

Leia também:

1. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

O terceiro filme da franquia “Entre Facas e Segredos” promete manter o público intrigado com mais um mistério engenhoso. Escrita por Rian Johnson, a trama ainda é mantida sob sigilo, mas espera-se que siga a receita de sucesso das produções anteriores. O elenco de peso conta com Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin e outros grandes nomes, garantindo atuações memoráveis.

A franquia conquistou críticos e audiências por sua combinação de suspense e humor inteligente. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” tem tudo para consolidar ainda mais esse legado. A data oficial de lançamento ainda não foi divulgada, mas os fãs já estão ansiosos pelo retorno do detetive Benoit Blanc.

2. Frankenstein

Divulgação/Netflix

Sob a direção de Guillermo del Toro, “Frankenstein” é uma das obras mais esperadas do ano. O cineasta, conhecido por seu estilo visual único, traz uma nova abordagem para o clássico literário. O elenco impressiona com nomes como Oscar Isaac, Christoph Waltz, Mia Goth e Jacob Elordi, elevando ainda mais a expectativa.

Embora detalhes sobre a trama sejam escassos, recentemente, o filme ganhou esta imagem inquietante de bastidores divulgada pela Vanity Fair, mostrando Oscar Isaac no papel de um cientista excêntrico, cercado por fragmentos e corpos, enquanto tenta trazer os mortos de volta à vida. Enfim, espera-se que del Toro explore a profundidade emocional e filosófica da história.

3. The Electric State (14 de março)

Estrelado por Millie Bobby Brown e Chris Pratt, “The Electric State” combina um cenário retrofuturista com uma narrativa emocionante. O filme segue uma adolescente em busca de seu irmão em um mundo transformado por uma revolução dos robôs. Com direção dos Irmãos Russo, a produção promete cenas de ação de tirar o fôlego.

A mistura de drama e ficção científica é um dos destaques da trama, que explora temas como conexões humanas e avanços tecnológicos. Aliás, o lançamento está marcado para 14 de março, tornando-o uma das principais apostas da plataforma no início do ano.

4. Aftermath (10 de fevereiro)

Divulgação/Voltage Pictures

Estrelado por Dylan Sprouse e Mason Gooding, “Aftermath” é um filme de ação que promete prender os espectadores do início ao fim. A trama acompanha um veterano de guerra com transtorno de estresse pós-traumático, que se vê preso em uma ponte junto com sua irmã adolescente, enquanto um ex-militar revolucionário transforma todos em reféns.

Com roteiro de Nathan Graham Davis e direção de Patrick Lussier, o longa explora temas de superação, família e tensão psicológica. No elenco, destacam-se Dylan Sprouse, Mason Gooding, Dichen Lachman e Megan Stott. O filme chega à Netflix em 10 de fevereiro, prometendo muita adrenalina e emoção para os fãs do gênero.

5. Um Maluco no Golfe 2

Adam Sandler retorna em “Um Maluco no Golfe 2”, continuação de um de seus clássicos mais amados. Ainda que detalhes do enredo não tenham sido divulgados, sabe-se que o filme trará de volta o humor característico e momentos nostálgicos. O elenco inclui também Julie Bowen e Travis Kelce.

Os fãs de comédias aguardam ansiosamente para reviver as aventuras do protagonista em um novo contexto. A data oficial de lançamento ainda é um mistério, mas a empolgação é garantida.

6. The Witcher: Sereias das Profundezas (11 de fevereiro)

Baseado na popular saga de livros, “The Witcher: Sereias das Profundezas” é uma animação que amplia o universo da franquia. A história acompanha Geralt de Rívia enfrentando criaturas marinhas que ameaçam desencadear uma guerra entre a terra e o mar.

Com estreia marcada para 11 de fevereiro, o filme promete agradar tanto os fãs da série quanto novos espectadores. A qualidade da animação e a narrativa envolvente são os grandes atrativos desta produção.

7. Meio Grávida (5 de fevereiro)

Amy Schumer é a estrela de Meio Grávida, uma comédia romântica dirigida por Tyler Spinder. O filme conta a história de Lainey, uma mulher que finge estar grávida e acaba se envolvendo em situações hilárias e emocionantes. No meio dessa confusão, ela encontra o amor e inicia uma jornada de autodescoberta.

Com estreia prevista para 5 de fevereiro, Meio Grávida promete arrancar risadas e emocionar. Afinal, a mistura de humor e romance é a fórmula perfeita para quem busca um filme leve e divertido.

8. Nos Seus Sonhos

Netflix/Divulgação

Anunciado como uma das animações mais criativas do ano, “Nos Seus Sonhos” segue Stevie e Elliot, dois irmãos que exploram o mundo surreal de seus próprios sonhos. Eles embarcam nessa jornada para realizar o desejo de ter uma família perfeita, pedindo ajuda a Sandman.

Com Simu Liu e Craig Robinson no elenco de dublagem, o filme promete ser uma experiência visualmente deslumbrante. A data de lançamento ainda não foi divulgada, mas a expectativa é alta.

9. Plankton: O Filme

Divulgação/Netflix

Derivado do universo de Bob Esponja, “Plankton: O Filme” acompanha o vilão em uma história solo repleta de humor e aventuras. O enredo gira em torno de um plano de dominação mundial que acaba saindo do controle, transformando a vida de Plankton de forma inesperada.

Ainda sem data de lançamento confirmada, o filme é uma aposta segura para agradar fãs de todas as idades. A mistura de nostalgia e humor é o grande atrativo. No entanto, o filme ainda não possui uma data prevista para o seu lançamento.

10. Dhoom Dhaam (14 de fevereiro)

A comédia romântica indiana Dhoom Dhaam chega à Netflix no dia 14 de fevereiro, prometendo conquistar corações. O filme segue Veer, um jovem gentil, e Koyal, uma mulher confiante, que, em plena noite de núpcias, se veem arrastados para uma caótica busca por um misterioso personagem chamado Charlie.

Dirigido por Radhika Rao e Vinay Sapru, o filme traz um toque de humor e aventura, ao mesmo tempo em que explora a conexão entre os protagonistas. No elenco, Yami Gautam, Pratik Gandhi e Eijaz Khan garantem performances carismáticas. Ideal para os fãs de produções de Bollywood e histórias leves, “Dhoom Dhaam” é uma aposta perfeita para quem procura diversão e romance.

O post Os 10 filmes mais aguardados da Netflix para 2025 apareceu primeiro em Olhar Digital.