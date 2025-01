Os 8 melhores filmes com Nicholas Hoult para assistir nos streamings

Em 2025, o Superman voltará aos cinemas, e já foi anunciado um nome de peso para interpretar o vilão Lex Luthor: o ator Nicholas Hoult.

A notícia não poderia ser mais empolgante, já que Hoult tem experiência em filmes de super-herói, tendo interpretado Hank McCoy / Beast na série de filmes dos X-Men.

Além disso, o ator inglês é um dos nomes mais badalados de Hollywood no momento, com atuações elogiadas em diversos filmes e séries.

Que tal explorarmos um pouco mais a carreira desse talentoso ator? Confira a seguir 8 filmes estrelados por Nicholas Hoult disponíveis para assistir nos streamings.

Nicholas Hoult como Lex Luthor no trailer de Superman (2025) / Crédito: Warner Bros.

8 filmes com Nicholas Hoult para ver online Jurado Nº 2 (2024)

Castelo de Areia (2017)

Jack, o Caçador de Gigantes (2013)

Meu Namorado é um Zumbi (2013)

Tolkien (2019)

Os Mais Jovens (2014)

Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

O Menu (2022)

Jurado Nº 2 (2024)

Juror No. 2 (2024) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Nicholas Hoult estrela no papel principal em “Jurado Nº 2”, um filme de tribunal dirigido por Clint Eastwood.

Hoult interpreta Justin Kemp, um homem comum com uma esposa grávida, que trabalha como jornalista e está se recuperando do alcoolismo. Justin é convocado para participar do júri no caso de um assassinato de uma jovem, cujo namorado é acusado pelo crime.

Juror No. 2 (2024) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

No entanto, à medida que alguns fatos são expostos, Justin percebe que ele próprio pode ser o verdadeiro responsável pelo crime, entrando em um angustiante dilema.

Toni Collette, J. K. Simmons, Chris Messina, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough e Kiefer Sutherland completam o elenco.

Onde assistir: Max.

Castelo de Areia (2017)

Sand Castle (2017) / Crédito: Netflix (divulgação)

Com direção do brasileiro Fernando Coimbra, “Castelo de Areia” é uma produção americana de drama e guerra.

Nicholas Hoult interpreta Matt Ocre, um jovem soldado americano encarregado de restaurar o abastecimento de água em uma vila no Iraque. O elenco ainda conta com nomes como Henry Cavill e Glen Powell.

Onde assistir: Netflix.

Jack, o Caçador de Gigantes (2013)

Jack the Giant Slayer (2013) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Inspirado nos famosos contos de fadas britânicos, “Jack, o Caçador de Gigantes” é um filme de fantasia e aventura dirigido por Bryan Singer.

Baseado nas histórias “João e o Pé de Feijão” e “Jack, o Matador de Gigantes”, o filme tem Nicholas Hoult no papel principal. Ele interpreta Jack, um fazendeiro pobre que, sem querer, abre um portal para a terra de gigantes terríveis e parte para lá para resgatar uma princesa.

O elenco também conta com Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy, Eddie Marsan e Ewan McGregor.

Onde assistir: Max.

Meu Namorado é um Zumbi (2013)

Warm Bodies (2013) / Crédito: Summit Entertainment (divulgação)

Com uma trama inusitada, “Meu Namorado é um Zumbi” é uma comédia baseada no romance homônimo de Isaac Marion.

Nicholas Hoult interpreta R, um zumbi que se sente atraído por Julie (Teresa Palmer), uma humana. No entanto, ao devorar o cérebro do namorado dela, R adquire suas memórias, o que intensifica sua atração por Julie.

Onde assistir: Telecine.

Tolkien (2019)

Tolkien (2019) / Crédito: Fox Searchlight Pictures (divulgação)

A cinebiografia “Tolkien” acompanha os primeiros anos de vida do autor de “O Senhor dos Anéis“.

Nicholas Hoult interpreta J. R. R. Tolkien, e a trama explora os anos de formação do professor e filólogo inglês. O elenco também inclui Lily Collins.

Onde assistir: Disney+.

Os Mais Jovens (2014)

Young Ones (2014) / Crédito: Screen Media Films (divulgação)

A ficção científica “Os Mais Jovens” é ambientada em um futuro distópico, onde a água se tornou um recurso escasso e as pessoas matam umas às outras para obtê-la.

Nicholas Hoult estrela ao lado de um elenco de peso, que inclui Elle Fanning, Michael Shannon e Kodi Smit-McPhee.

Onde assistir: Amazon Prime Video Paramount+ Pluto TV (gratuito com anúncios) Mercado Play (gratuito com anúncios) .



Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Mad Max: Fury Road (2015) / Crédito: Warner Bros. Pictures (divulgação)

Nicholas Hoult tem um papel coadjuvante de destaque em “Mad Max: Estrada da Fúria”. Ele interpreta Nux, um dos War Boys do governante Immortan Joe (Keays-Byrne), o antagonista do filme.

Na trama, Max (Tom Hardy) se une a Furiosa (Charlize Theron) em uma batalha na estrada contra Immortan Joe e seu exército. O filme é dirigido por George Miller.

Onde assistir: Max.

O Menu (2022)

The Menu (2022) / Crédito: Searchlight Pictures (divulgação)

Nicholas Hoult estrela como um amante de gastronomia no filme de comédia e terror “O Menu”.

Ele leva sua namorada (Anya Taylor-Joy) para um restaurante exclusivo em uma ilha particular, operado por um chef renomado (Ralph Fiennes). No entanto, o chef prepara um menu chocante e sinistro para seus clientes.

Onde assistir: Disney+.

