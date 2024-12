Os carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2024

A Fiat Strada mais uma vez demonstra sua força no mercado automotivo brasileiro, encerrando o ano de 2024 no topo das vendas. Com um desempenho consistente ao longo dos últimos meses, a picape compacta da Fiat consolidou sua posição, superando o rival Volkswagen Polo na reta final de dezembro.

Conforme os últimos dados divulgados pela Fenabrave, a Fiat Strada registrou mais de 15.455 unidades vendidas em dezembro e 143.904 no acumulado do ano, enquanto o Volkswagen Polo ficou em segundo lugar, com 13.019 emplacamentos e 139.726 unidades vendidas até aqui em 2024.

Outro destaque do ranking de dezembro foi o Volkswagen T-Cross, que se aproximou das 10 mil unidades vendidas, consolidando sua posição como um dos SUVs mais populares do país. O Chevrolet Tracker também apresentou um desempenho expressivo, fechando o top 5 e se encaminhando para o melhor ano desde o lançamento.

Diferença de mais de 2.400 unidades entre os dois modelos é mais um indicativo da dominância da Strada. Imagem: Divulgação/Fiat

O Renault Kwid, por sua vez, superou as 7 mil unidades vendidas pela primeira vez em 2024, mostrando a força dos modelos de entrada no mercado brasileiro. Veja como ficou o ranking abaixo.

Carros mais vendidos de dezembro até agora

É importante ressaltar que os dados podem sofrer leves alterações com a divulgação dos números finais de dezembro.

O Volkswagen Polo ficou em segundo lugar no ranking de dezembro, com 13.019 emplacamentos.(Imagem: Volkswagen/Divulgação)

Novas tendências e perspectivas para 2025

O mercado automotivo brasileiro passou por transformações em 2024;

A crescente demanda por SUVs, a ascensão de marcas chinesas como a BYD e a eletrificação dos veículos são algumas das tendências que marcaram o ano ;

; O BYD Song, por exemplo, se destacou com um desempenho acima das expectativas, demonstrando o potencial das marcas chinesas no Brasil;

Já a Nissan Kicks, que liderou o segmento de SUVs por um período, perdeu força ao longo do ano e não conseguiu se manter entre os 20 modelos mais vendidos em dezembro.

Com a Fiat Strada consolidando sua liderança e os SUVs ganhando cada vez mais espaço no mercado, 2025 promete ser um ano ainda mais competitivo para as montadoras. A chegada de novos modelos, o avanço da eletrificação e as incertezas da economia mundial são alguns dos fatores que poderão influenciar o desempenho das vendas no próximo ano.

