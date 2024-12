Os casais mais icônicos dos anos 1980

Pronto para uma viagem ao túnel do tempo? A moda nos anos 1980 foi um bocado estranha, com cabelos compridos e ombreiras. Mas alguns namoros e até casamentos de celebridades foram igualmente esquisitos! Muitas das maiores celebridades dos anos 80 ainda são mega estrelas hoje, mas seus antigos relacionamentos estão quase esquecidos. Bem, não por muito tempo!

Clique nesta galeria para ver quais casais famosos foram os mais influentes da década de 80.

Leia Também: William Bonner quebra o braço e fica de fora do Jornal Nacional no fim do ano