Os empregos com maior crescimento e maior queda em número de vagas em 2025

O mercado de trabalho está evoluindo rapidamente. O mais recente Relatório do Futuro dos Empregos do Fórum Econômico Mundial lança luz sobre as principais tendências que impactarão indústrias e trabalhadores.

Do surgimento da inteligência artificial (IA) e automação à crescente demanda por tecnologias ecológicas, o relatório oferece insights valiosos sobre quais carreiras estão prestes a crescer e aquelas que podem enfrentar declínio significativo. Clique para explorar os empregos de crescimento e declínio mais rápidos e o que essas mudanças significam para o futuro do trabalho como o conhecemos.