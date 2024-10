Os golpes mais comuns e perigosos da internet!

Talvez você seja daquelas pessoas que adora um bom quiz online, um teste de QI ou de personalidade. Ou você é mais curioso sobre criptomoedas? Você já recebeu uma ligação da “polícia” ou da “Microsoft” do nada? No mundo conectado de hoje, o cenário digital está aberto para conectividade fácil e conveniente. E isso funciona tanto para o bem, quanto para o mal. De fato, a internet também é um lugar onde cibercriminosos e golpistas obscuros desenvolvem suas táticas para tirar vantagem de pessoas desavisadas – e até mesmo das mais cautelosas. À medida que a tecnologia avança, as técnicas usadas pelos golpistas também evoluem e fica cada vez mais difícil perceber se estamos caindo num golpe.

Nesta galeria, apresentamos os 30 golpes mais comuns e convincentes da internet. De tentativas de phishing que se passam por organizações confiáveis ao antigo golpe do príncipe que atrai repetidamente as vítimas com a promessa de grandes riquezas, esses truques deixaram um rastro de ruína financeira e sofrimento emocional em muita gente.

Conheça mais sobre o modus operandi desses golpistas e explore alguns exemplos reais de incidentes infames. Porque realmente pode acontecer com qualquer um. Clique e descubra se você conhece alguém que cairia em algum desses golpes perigosos.

