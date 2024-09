“Os recordes me perseguem”, diz Cristiano Ronaldo após gol 900

Sylvain Dionisio ATPImages/Getty Image

1 de 1 Cristiano-Ronaldo-gol-900 – Foto: Sylvain Dionisio ATPImages/Getty ImageCristiano Ronaldo alcançou o seu gol de número 900 na carreira ao marcar na vitória por 2 x 1 da seleção de Portugal diante da Croácia, pela Liga das Nações. Maior artilheiro do história do futebol em partidas oficiais, o camisa 7 segue fazendo história com a bola nos pés.

Em entrevista ao canal português RTP, Cristiano afirmou que tinha em seu radar o gol 900. Para ele, foi natural chegar à marca histórica.

“Era um número que eu queria chegar há bastante tempo. Sabia que ia chegar a este número, porque quando se continua ganhando, ia acontecer de uma maneira natural”, disse o atacante.

Mesmo que tenha chegado de forma natural ao gol 900, CR7 destacou que se emocionou ao marcar o tento diante da Croácia.

“Parece uma marca qualquer, mas só eu e as pessoas que estão ao meu redor e sabem como é difícil trabalhar diariamente para estar bem fisicamente e psicologicamente para fazer o gol 900. É uma marca única na minha carreira”, afirmou o capitão português.

“Os recordes vêm de uma forma natural, como vocês sabem. Eu não bato os recordes. Os recordes é que me perseguem”, falou Cristiano.

Maior artilheiro da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo tem 131 gols com a camisa lusitana, além de 769 tentos marcados por clubes.

